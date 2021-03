Agenti di polizia trovano 300 gatti abbandonati in due appartamenti: il loro amico umano è fuggito via

Un gravissimo episodio di negligenza ed abbandono è stato scoperto dagli agenti di polizia, in Thailandia. Hanno trovato 300 gatti in due appartamenti, il loro amico umano non potendosi più prendere cura di loro, li ha lasciati in quel posto ed è fuggito via. Per fortuna, ora sono in un rifugio e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno.

L’emergenza sanitaria ormai si è diffusa in tutto il mondo. Di conseguenza, tante persone sono rimaste senza lavoro e la maggior parte di loro, hanno perso tutto ciò che avevano.

In questo terribile vicenda, un uomo da diversi anni si è sempre preso cura dei randagi del suo quartiere. Alcuni li portava nella sua abitazione ed altri invece, li nutriva e faceva il possibile per trovare la casa adatta a loro.

Tuttavia, con il passare del tempo si è ritrovato ad avere 300 gatti nei suoi due appartamenti. Ha sempre mostrato un grande amore ed affetto nei loro confronti e tutti i vicini nel vederlo, non riuscivano proprio a capire come facesse a gestirli.

Un giorno però è avvenuto qualcosa di impensabile. Il signore a causa della crisi che ha colpito tutto il mondo, ha perso il lavoro. Non aveva più il denaro necessario per pagare le spese per i suoi gatti ed anche per le sue case.

Nessuno si era reso conto delle difficoltà che stava affrontando. I suoi vicini però, si sono preoccupati, quando hanno iniziato a sentire uno strano odore nel palazzo.

Le condizioni dei 300 gatti

Per questo motivo hanno allertato in fretta gli agenti di polizia, che sono riusciti ad aprire le porte grazie ai Vigili del Fuoco. Nel momento esatto in cui sono entrati, hanno fatto una terribile scoperta che li ha sconvolti.

I poliziotti hanno trovato i 300 gatti chiusi in alcune gabbie. Erano magri e disidratati, poiché il loro amico umano era fuggito via. Invece di portarli in un posto sicuro, ha preferito abbandonarli a se stessi.

Ora sono stati portati nel rifugio a Chiang Mai e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. I volontari sono sicuri che si riprenderanno molto presto, ma vogliono che la persona che li ha lasciati in quello stato, paghi per ciò che ha fatto.