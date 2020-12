Alan è cane di circa un anno, nato dall’incrocio tra un saluki e un boxer. Il suo aspetto non è comune e di certo non passa inosservato, ma questo amico a quattro zampe, è bello come ogni altro cane! Alan è nato con una deformazione del muso ed è stato trovato dai volontari, a vagare come un randagio per le strade della città di Doha, in Qatar.

Credit: TikTok

In molti, dopo averlo visto, non gli hanno dato la minima possibilità. D’altronde quando un possibile adottante si reca in un rifugio per scegliere un cucciolo, di certo non rivolge lo sguardo ad un cane “diverso”. Gli animali come Alan, solitamente, trascorrono tutta la vita dentro un box di un canile o, alla fine, vengono soppressi perché considerati “non adottabili”.

Credit: TikTok

A sorpresa di tutti, invece, non molto tempo fa è arrivata una meravigliosa notizia, che in pochi giorni ha fatto il giro del mondo! Una coppia inglese si è follemente innamorata di Alan e ha deciso di adottarlo e di aprirgli le porte del cuore!

La deformazione del muso di Alan

Credit: TikTok

Il particolare aspetto di Alan è dovuto ad una deformazione della mascella, che vira verso sinistra e dai denti inferiori sporgenti. Nei primi anni della sua vita, il cucciolo non riusciva a mangiare e aveva bisogno dell’aiuto dei suoi soccorritori.

Con il tempo, grazie all’amore dei ragazzi, ha imparato a convivere con la sua condizione e oggi è in grado di mangiare, bere e giocare come ogni altro normalissimo amico a quattro zampe!

Credit video: world news for all – YouTube

Dal momento in cui Johanna e suo marito hanno portato il cane nella loro casa, hanno condiviso ogni momento della sua nuova vita sui social network. Oggi Alan è diventato una vera e propria star di TikTok.

Ogni giorno, i suoi genitori umani pubblicano dolci e divertenti video sul suo profilo, regalando un sorriso a migliaia di persone!