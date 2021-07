Il triste abbandono di Alba e Dora, le cagnoline che si erano rifugiate sotto una macchina, per non stare sotto il sole

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una vicenda straziante, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Sono state abbandonate due cucciole, chiamate Alba e Dora in un posto deserto. Le loro condizioni erano talmente gravi, che se non fosse intervenuto qualcuno, avrebbero sicuramente perso la vita.

CREDIT: YOUTUBE

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni, per questo sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

In questa triste vicenda, un uomo che stava andando a lavorare, nel momento in cui è passato in quella zona deserta, ha notato qualcosa di strano sotto una macchina.

Non riusciva a capire bene cosa stava accadendo ed è per questo che è andato a vedere bene. Quando il signore si è avvicinato, ha scoperto che c’erano le due cagnoline, in grave pericolo.

CREDIT: YOUTUBE

Era caldo e si erano nascoste, per evitare di stare sotto il sole. Inoltre, erano magre e disidratate. Si vedeva che non mangiavano ormai da diverso tempo. Avevano bisogno di aiuto urgentemente, altrimenti avrebbero perso la vita.

Quella persona dal cuore enorme, non aveva il coraggio di lasciarle in quello stato. Proprio per questo ha deciso di chiamare i volontari di Love Fury and Friends, affinché potessero fare qualcosa per mettere fine alle loro sofferenze.

La guarigione di Alba e Dora

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi dopo esser riusciti a prenderle, le hanno portate nel loro rifugio. Dopo la visita, purtroppo hanno scoperto che la loro situazione non era semplice. Avevano zecche e parassiti su tutto il corpo.

Inoltre, erano molto magre. Nessuno sa cosa avessero vissuto nella loro breve vita, ma sono sicuri che non hanno incontrato degli esseri umani dolci ed amorevoli. Ecco il video della loro storia di seguito:

La vicenda per fortuna, ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Le cucciole hanno trovato una famiglia umana disposta ad adottarle insieme e tutti sono sicuri che non vivranno mai più un’esperienza traumatica, come quella che hanno passato.