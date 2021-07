Albignasego, uomo rifiuta di andare in ospedale per non lasciare solo il suo cane

Uomo non vuole andare in ospedale, nonostante i suoi problemi di salute, perché non vuole lasciare da solo il suo amico a quattro zampe

La sua storia si è diffusa sui social network, perché per lui l’amore per il suo fedele amico a quattro zampe è più importante di qualsiasi altra cosa. Un uomo di Albignasego, un comune italiano in provincia di Padova, in Veneto, ha rifiutato per settimane di farsi ricoverare, nonostante i suoi gravi problemi di salute, perché non voleva lasciare da solo il suo cane.

Credit: pixabay.com

Il proprietario e il cucciolo vivono una vita solitaria, l’uno sempre con l’altro. Senza nemmeno avere interazioni sociali con i vicini di casa. Chi lo conosce lo ha descritto come il tipo di persona non che non chiede mai aiuto. E quando le sue condizioni di salute sono peggiorate, non ci ha pensato minimamente ad andare in ospedale e a lasciare da solo il suo cagnolino.

Vigili e servizi sociali convincono l’uomo

Fortunatamente, la vicenda è arrivata all’attenzione dei vigili e degli operatori dei servizi sociali. Questi sono riusciti a convincere l’uomo a farsi ricoverare, assicurandogli che qualcuno si sarebbe preso cura del suo cucciolo finché non sarebbe potuto tornare tra le sue braccia.

Credit: pixabay.com

Le forze dell’ordine hanno contattato i volontari dell’associazione Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ed hanno affidato il cucciolo nelle loro mani. Si occuperanno di lui finchè il proprietario non sarà dimesso. Poi potrà tornare nella sua amorevole dimora.

La vicenda si è diffusa velocemente sui social network e non è difficile immaginare i numerosi commenti di tutti coloro che si sono complimentati con l’uomo. Non è cosa comune leggere di un essere umano che mette al primo posto il benessere del proprio amico a quattro zampe, nonostante si trovi in una situazione piuttosto grave.

Credit: pixabay.com

Prima che i volontari arrivassero in caserma per prelevare il cagnolino, gli agenti lo hanno coccolato per tutto il tempo.

Cosa c’è di più vero e sincero del legame che si va ad instaurare tra un cane e il suo proprietario?