Un aggressore ha colpito Alexander e il suo papà con un coltello: per il cagnolino non c'è stato nulla da fare

I nostri amici sono letteralmente in grado di sacrificare la propria vita per noi. Noi siamo il centro del loro mondo e se vedono che siamo in pericolo, si gettano nella mischia senza il minimo timore di rischiare la loro vita. Questo è esattamente quello che è successo al meraviglioso pastore belga malinois protagonista della storia di oggi. Quando si è accorto che il suo papà era in pericolo, Alexander è intervenuto con molto coraggio.

Fonte: Facebook – The Animal Foundation

Gli agenti di Polizia di Las Vegas, in Nevada, hanno ricevuto una chiamata su un uomo e un cane pugnalati in strada. Quando sono giunti sul posto, hanno trovato il cucciolo e l’uomo a terra, entrambi con ferite da armi da taglio.

Stando al racconto dei testimoni, pare che tutto sia iniziato con una lite tra Joseph (il proprietario di Alexander) e un suo conoscente. In breve tempo gli animi si sono scaldati e l’altro uomo ha estratto un grosso coltello, con il quale ha aggredito Joseph.

Alexander, capendo che il suo papà era in pericolo, si è scagliato contro l’aggressore e nel gesto si è beccato due fendenti.

La lotta di Alexander per sopravvivere

Fonte: Facebook – The Animal Foundation

Le ferite di Joseph erano fortunatamente lievi, ma lo stesso purtroppo non si poteva dire per Alexander. Il veterinario ha dovuto operare d’urgenza il cagnolino, asportandogli la milza e una parte dell’intestino.

Il cucciolo ha provato a lottare fino alla fine. I dottori e i volontari hanno tentato di tutto per aiutarlo a sopravvivere, ma alla fine le gravi ferite hanno avuto la meglio.

Fonte: Facebook – The Animal Foundation

Alexander ha attraversato il ponte dell’arcobaleno per sempre, ma grazie a lui il suo papà è sano e salvo. Il senso di protezione incredibile per il suo proprietario gli è costato la vita, ma siamo sicuri che lo rifarebbe altre mille volte. La Animal Foundation, in un lungo e commovente post, ha scritto:

Siamo distrutti nell’annunciarvi la notizia che Alexander non ce l’ha fatta. Le sue ferite erano troppo gravi. Troviamo conforto nel sapere che Alexander è morto da eroe. Come hanno riportato i notiziari locali, Alexander è stato accoltellato mentre proteggeva il suo proprietario da un attacco feroce. Molto probabilmente ha salvato la vita al suo proprietario.

La Polizia è tuttora alla ricerca del colpevole di questo gesto criminale. Ha assicurato ai cittadini di aggiornarli qualora ci fossero notizie sulla vicenda.