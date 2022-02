Davvero terribile l’esperienza che ha dovuto vivere il povero Amado, il cagnolino protagonista di questa tristissima vicenda di abbandono e maltrattamento. Il suo ex proprietario non solo lo ha lasciato da solo in strada, ma prima di farlo, lo ha chiuso in un sacchetto di plastica. Per fortuna, un buon samaritano è passato da quelle parti ed ha fatto in tempo a salvargli la vita.

Davvero inspiegabili alcune delle storie che purtroppo, sempre più spesso, ci troviamo qui a raccontarvi.

Può capitare che una famiglia non abbia più le possibilità di prendersi cura di un cane, ma c’è sempre un modo giusto di gestire la situazione. Il maltrattamento e l’abbandono, non fanno parte di questa categoria.

Qualche tempo fa, un uomo di nome Paulo residente in una casa di campagna a Caldas Novas, nella regione di Goiàs, in Brasile, ha sentito un suo vicino urlare in strada e chiedere l’aiuto di qualcuno.

Uscito subito in strada, ha capito che quell’uomo aveva visto uno strano sacchetto di plastica che si muoveva sul ciglio della strada.

Con molto sangue freddo, Paulo ha preso delle forbici ed ha aperto subito la busta, ritrovandosi davanti alla scena più terribile che i suoi occhi avessero mai visto. Lì dentro c’era un cagnolino, ferito e magro, che stava letteralmente morendo soffocato.

Di corsa Paulo ha portato il cucciolo dal veterinario. Ha capito che bisognava agire in fretta e che non c’era tempo per essere tristi e sconvolti. Una volta consegnato l’animale al medico, è scoppiato in un lungo e doloroso pianto.

Amado si sta riprendendo

Amado, questo il nome scelto per il cucciolo, era in condizioni pietose. Aveva urgente bisogno di cibo, acqua e cure mediche specifiche.

Purtroppo tutto questo aveva un costo che Paulo da solo non poteva sostenere, così la comunità ha aperto una raccolta fondi per il cucciolo.

La risposta della gente è stata straordinaria e adesso l’equipe medica sta facendo il possibile per farlo tornare in forma.

La cosa più bella di tutta la storia, è che Paulo, una volta che Amado tornerà in piena salute, lo adotterà e lo terrà per sempre al sicuro insieme a sé.