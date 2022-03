Amado era chiuso in una busta di plastica e se nessuno fosse intervenuto, sarebbe morto tra atroci sofferenze. Per fortuna è arrivato Paulo

La commovente storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è quella di Amado. Non è chiaro come e quando, fatto sta che questo tenero cucciolo è stato brutalmente abbandonato dal suo ex proprietario, che lo ha chiuso in un sacchetto di plastica prima di gettarlo in un campo lontano dalle abitazioni. Per fortuna qualcuno si è accorto di lui.

A raccontare ciò che è successo ci ha pensato un uomo di nome Paulo, che vive da sempre a Caldas Novas, nel sud del Goiás, in Brasile.

Era un pomeriggio come tanti altri, quando un vicino di casa di Paulo che stava passeggiando in campagna ha iniziato ad urlare e chiamare aiuto. Di corsa Paulo lo ha raggiunto e insieme hanno scoperto qualcosa di davvero macabro.

Qualcuno, che difficilmente purtroppo verrà rintracciato, aveva chiuso un povero cagnolino in un sacco della spazzatura di plastica e lo aveva gettato senza curarsi minimamente di lui.

Il cagnolino era così magro che potevano essere contate tutte le sue ossa. In più, ovviamente, era completamente disidratato e affamato.

Il cuore di Paulo, grande amante degli animali, è andato letteralmente in frantumi.

Sarei crollato, ma per il bene di quella povera anima innocente dovevo restare lucido e aiutarlo al più presto possibile. Poi, quando sono tornato a casa, sono scoppiato a piangere.

Amado riesce a salvarsi

Paulo di corsa è andato a casa sua a prendere dell’acqua e delle crocchette. Viveri che il povero cane ha bevuto e divorato in pochi istanti.

Dopodiché l’uomo lo ha caricato in auto e portato dal suo veterinario di fiducia. Lì il medico e il suo team hanno curato Amado al meglio delle loro possibilità, fino a salvargli la vita.

Ci è voluta circa una settimana per riportare i parametri vitali del cucciolo in una situazione accettabile, ma con amore e cure mediche alla fine tutto ciò è stato possibile.

Il lieto fine perfetto di questa storia alla fine si è verificato. Perché non appena sarà pronto, Amado andrà subito nella sua nuova e amorevole casa che non ha nemmeno dovuto cercare. Paulo, infatti, si è offerto di adottare Amado e di tenerlo per sempre al sicuro con lui.