Quando scoppia un incendio in una casa, rischiano la vita tutte le persone che vivono lì dentro e anche i loro animali domestici, qualora ce ne fossero. In questo caso, però, è successo qualcosa di insolito. L’incendio scoppiato in una casa di Lompoc, in California, ha effettivamente salvato la vita del piccolo Pooh. Non ci credete? Allora leggete la storia di seguito e capirete il perché.

Era una giornata come tante altre per i Vigili del Fuoco in servizio alla stazione di Lompoc, in California. Improvvisamente è arrivata una telefonata che li avvisava di uno spaventoso incendio scoppiato in una casa poco distante.

Fin qui c’è poco di strano. I pompieri intervengono ogni giorno per salvare delle vite di persone o animali intrappolati in appartamenti in fiamme. Ma qualcosa di assolutamente insolito stava per succedere poco dopo.

Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il proprietario di casa fuori dal portone, ovviamente sconvolto per i danni che la sua abitazione stava subendo dalle fiamme.

Dopo avergli spiegato la situazione, ha detto loro che all’interno della casa c’era anche il suo cane.

Il doppio salvataggio di Pooh

I temerari pompieri sono abituati a mettere a rischio la propria vita, pur di salvarne un’altra. Quindi senza pensarci hanno preso l’attrezzatura necessaria e sono entrati nella casa ardente.

Dopo qualche minuto di ricerca, hanno trovato finalmente il povero cagnolino. Ma il luogo in cui era, ha sollevato in loro qualche dubbio.

Il cucciolo era rinchiuso in una scatola di cartone sottosopra e aveva le zampette legate con degli elastici. Non aveva certamente potuto mettersi in quella situazione da solo, quindi c’era chiaramente qualcosa che non andava in quella casa.

Una volta sedato l’incendio e messa in sicurezza l’intera zona, i Vigili del Fuoco hanno consegnato Pooh nelle mani del controllo animali e denunciato quanto avevano visto alle autorità.

Paradossalmente, quell’incendio aveva salvato quel povero cagnolino. In un colpo solo era riuscito a scampare dal fuoco e dalle grinfie di quelle persone che gli causavano solo del male.

Il proprietario, invece, oltre che senza una casa, adesso si ritrova anche con una denuncia per maltrattamenti nei confronti di animali.