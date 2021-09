Non è la prima volta che ci troviamo a leggere storie sulle adozioni interspecie. Cani che adottano gattini e viceversa o cani e gatti che adottano scoiattoli, coniglietti e addirittura ricci. Questa volta però la protagonista è un’adorabile anatra che ha adottato una cucciolata di gattini!

Credit: YouTube

È la prima volta che che il mondo ha avuto il piacere di vedere un’anatra prendersi cura di una specie diversa, in modo così tenero.

Si tratta di un maschio di nome Harry. I 5 gattini sono stati salvati dal congelamento e rimasti orfani di mamma. Un soccorritore li ha trovati bagnati ed ha pensato di provare a sistemarli nel “letto” dell’anatra, per riscaldarli. Ma quando Harry ha visto i cinque gattini, si è precipitato da loro ed ha deciso di scaldarli personalmente con le sue piume.

Nel giro di pochi giorni, tra il pennuto e i micetti è nato un legame speciale. Harry ha continuato a dare cure ai cuccioli e i gattini non riuscivano più a fare a meno delle sue coccole. Si stringevano intorno all’anatra e la consideravano come la loro mamma.

Le immagini dell’anatra e dei gattini diventano virali

Il soccorritore non ha potuto fare a meno di riprendere la scena ed ha deciso di pubblicarla sui social network. Potete già immaginare che in breve tempo è diventata virale. Gli utenti di Internet sono rimasti davvero colpiti da questa straordinaria adozione.

Credit: YouTube

I cinque adorabili gattini stanno crescendo e conducendo una vita felice tra le ali amorevoli di Harry.

Credit: YouTube

La natura è davvero straordinaria e riesce sempre a sorprenderci! Come si fa a non sorridere davanti a queste immagine simbolo del vero amore? Gli animali hanno cuore puro e non sanno nemmeno cosa voglia dire giudicare qualcun altro. Dovremmo imparare molto da loro.