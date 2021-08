A volte il destino può essere davvero sorprendente. Questo lo sanno bene Luke e Lauren, una coppia di giovani che, per caso, un giorno, hanno fatto la loro passeggiata in un percorso diverso da quello che facevano di solito. Proprio grazie a quel loro cambio di programma, oggi ci sono Roscoe e Lyla, due fantastici gattini, che hanno una nuova casa e che stanno bene.

Luke Hewick e Lauren Hartley, una coppia di Hull, in Inghilterra, ama fare delle lunghe passeggiate di sera. Sono molto abitudinari, quindi il loro percorso è grosso modo sempre lo stesso.

Un giorno, però, Laurne ha proposto a Luke di passare su un’altra strada. Una che di solito non percorrevano mai. Proprio mentre erano sul percorso, si sono fermati ad ammirare un gattino randagio che si aggirava da quelle parti. Lui non si lasciava avvicinare, naturalmente, ma mentre lo aspettavano, la loro attenzione è stata attirata da qualcos’altro.

I due hanno udito dei tristi lamenti, come se fossero dei pianti disperati, provenienti da non molto lontano.

Dopo aver girato un po’, Lauren ha capito che quei gemiti tristi provenivano dall’interno di un cassonetto della spazzatura. Aprendo il coperchio del bidone, la ragazza ha fatto l’amara scoperta ed ha chiamato subito Luke.

Roscoe e Lyla hanno una nuova casa

All’interno di una busta c’erano due minuscoli gattini, tutti bagnati e deboli. Il giorno prima c’era stato un forte temporale in città e probabilmente loro avevano preso tutta quell’acqua. Cercavano di scaldarsi a vicenda, ma le temperature dei loro corpicini erano davvero troppo basse.

Immediatamente Luke è corso a casa per prendere degli asciugamani. Poi è tornato, li ha avvolti per asciugarli e li ha portati dietro con sé.

Essendo in contatto con un rifugio locale, Luke ha chiamato i volontari e li ha avvisati del salvataggio che aveva appena effettuato, promettendo di portare i due gattini da loro il giorno successivo.

Ma la realtà era un’altra. Luke e Lauren si erano già innamorati di Roscoe e Lyla. E l’amore era assolutamente corrisposto.

I due gattini, al rifugio, non ci sono mai andati. E il motivo è uno solo: erano già in quella che sarebbe stata per sempre la loro nuova casa.