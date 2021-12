Rabbia in provincia di Ancona, precisamente nel comune di Senigallia. Peter, un cane di 7 anni, è stato salvato da una vita triste e sofferente. L’animale era costretto a stare legato con una catena di 3 metri, che gli permetteva soltanto di raggiungere la sua cuccia.

Credit: OIPA

È stato trovato in condizioni molto tristi, malnutrito e maltrattato. Un cane come lui dovrebbe pesare circa 45 kg e invece Peter ne pesava soltanto 25.

La coordinatrice regionale delle guardie zoofile Oipa delle Marche, Luana Bedetti, ha raccontato che Peter è stato adottato quando era un cucciolo come cane da guardia. Poi è stato lasciato dalla sua famiglia legato a quella catena senza alcuna cura o gesto d’amore, per via nella sua indole molto dolce e quindi non utile allo scopo di coloro che lo avevano adottato.

Credit: OIPA

Oggi il cane si trova nella amorevoli mani dei volontari. Sta bene e si sta riprendendo. I soccorritori hanno spiegato che mangia tre pasti al giorno e che si trova sotto terapia. Per il momento non sarà dato in adozione, ma quando si sarà ripreso del tutto, arriverà anche per lui il lieto fine che merita.

Denunciato il proprietario di Peter

Il suo proprietario è stato denunciato per maltrattamento nei confronti degli animali ai sensi dell’articolo 727 comma 2 del codice penale.

Credit: OIPA

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, e punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze.

Un cane non è un giocattolo e una volta che si decide di adottare un animale, bisogna essere consapevoli del fatto che diventerà un membro della famiglia e che avrà bisogno di cure, amore ed attenzioni. Non condannate gli amici a quattro zampe a vivere tali sofferenze, fatevi aiutare da chi di competenza. I volontari lavorano ogni giorno per regalare la felicità a tutti gli animali bisognosi.