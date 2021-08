Una donna del Michigan sta affrontando le conseguenze della situazione di salute di dozzine di cani e cuccioli, tenuti in un crudele allevamento di animali.

Credit: DeltaAnimalShelter/FB

A fare la deplorevole scoperta sono stati gli agenti della polizia del Michigan, dopo aver risposto ad una chiamata su un cavallo abbandonato. I poliziotti si sono recati sul punto indicato ed hanno indagato nell’area circostante, alla ricerca dell’animale. Di certo non si aspettavano di scoprire una cosa del genere. Sono rimasti inorriditi davanti a ciò che hanno trovato. Accanto al punto dove si trovava il cavallo, c’era un crudele allevamento di cuccioli che ospita va più di 100 cani maltrattati.

Credit: DeltaAnimalShelter/FB

Un’operazione clandestina mai vista prima. La responsabile era una donna di nome Rebecca Sue Johnson. Non solo i poveri animali erano costretti a vivere in condizioni di malnutrizione e disidratazione, ma erano chiusi nelle gabbie e ricoperti dalla loro stessa sporcizia.

Gli agenti hanno sequestrato un totale di 65 cani adulti, 69 cuccioli e 20 cavalli.

Lo scopo di quella donna e di chiunque lavorasse con lei, era solo quello di far riprodurre i cani adulti e di strappare poi i cuccioli alle loro mamme, per piazzarli sul mercato al prezzo più conveniente.

Non solo erano in cattive condizioni fisiche, ma anche mentali. Fortunatamente tutti gli animali stanno ricevendo le cure che meritano e presto potranno avere una seconda possibilità dalla vita. Sono stati affidati nelle mani di un team specializzato dell’organizzazione Delta Animal Shelter.

Credit: DeltaAnimalShelter/FB

Rebecca Sue Johnson è ora accusata di crudeltà sugli animali e di aver gestito un allevamento abusivo. Gli agenti della polizia hanno lanciato un appello sul web, chiedendo a chiunque abbia acquistato un cucciolo da lei di farsi avanti, per testimoniare contro tanta crudeltà.

Purtroppo è questo ciò che si nasconde dietro il commercio dei cani di razza. In canile ci sono tantissimi cani salvati da situazioni come questa. Vi siete mai domandati che fine facciano le mamme, quando non sono più in grado di dare alla luce i cuccioli? Basta comprare, adottiamo nei canili!