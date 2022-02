Kurt Zouma è il giocatore del West Ham che negli ultimi giorni si è ritrovato al centro di una bufera mediatica, dopo aver pubblicato un video mentre prende a calci uno dei suoi gatti.

Poche ore fa è stata diffusa sul web la notizia che la squadra ha convocato il difensore per la Premier League della prossima domenica a Leicester.

Inizialmente il calciatore era stato messo in rosa, perché ogni volta che scendeva in campo i tifosi fischiavano e lo insultavano.

Tutti gli sponsor lo hanno abbandonato e il West Ham gli ha imposto una sanzione di ben 300.000 euro. Una decisione a sostegno di tutti gli amanti degli animali. La somma è pari a 2 mesi di stipendio del calciatore, che gli saranno detratti e saranno dati in beneficenza alle associazioni animaliste.

A quanto pare però, nonostante la rabbia del web, la squadra non ha potuto rinunciare al suo ruolo e si è giustificata dicendo che i giusti provvedimenti sono stati già presi, Kurt Zouma si è pentito e si è scusato e una volta tutti possono essere perdonati.

Nel frattempo, la società Adidas di abbigliamento sportivo ha rescisso il contratto con il calciatore francese.

E non è l’unico ad essere finito dei guai nei guai. Anche il fratello Yoan è accusato di aver firmato la scena e di aver lasciato che prendesse a calci i suoi gatti. Un complice nel reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

Sul web gli utenti hanno lanciato una petizione on-line sul sito Change.org e sono state già raccolte ben 300.000 firme. Gli amanti degli animali chiedono l’incriminazione nei confronti di Kurt Zouma.

Le leggi del Regno Unito sull’abuso di animali dovrebbero essere applicabili a tutti, che siano ricchi o poveri, famosi o no. La mancata azione in questo caso, manderà un messaggio che giustificherà l’abuso di animali a scopo di intrattenimento e che per i ricchi e famosi la legge non è un problema. Nessuna delle due cose è accettabile!