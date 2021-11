Quando leggiamo storie come questa, ci rendiamo conto che qualcosa di incredibilmente buono, in questo mondo, ancora esiste. Il protagonista si chiama Andrew Grosky ed è un ragazzo che si è ritrovato testimone di un incidente che rischiava di mettere fine alla vita di un cagnolino investito da un’auto.

Sembrava una giornata come tante altre in Connecticut. Andrew e suo padre Kevin Grosky si trovavano a percorrere una strada di campagna per raggiungere la loro casa, quando hanno assistito ad una scena terrificante.

Un cucciolo è sbucato fuori dal nulla e una macchina, non facendo in tempo a frenare, lo ha investito inesorabilmente. Terrorizzato e probabilmente fortemente contuso, il cagnolino è fuggito via in direzione di un fiume gelido poco distante dalla carreggiata.

Da buon amante degli animali, Andrew ha subito chiesto a suo padre di accostare ed è sceso dall’automobile. Come loro, anche diversi altri automobilisti hanno fatto lo stesso.

Il gesto eroico di Andrew Grosky per salvare il cagnolino

Raggiunta la riva del fiume, Andrew ha notato che il cagnolino si era tuffato in acqua e cercava di scappare nuotando affannosamente verso il largo. La paura e il tremolio, però, non gli permettevano di nuotare bene. Se poi si considera che l’acqua era gelida, ecco che la situazione sarebbe presto degenerata.

Tutti i presenti stavano assistendo inermi a quella straziante scena. Nessuno sapeva cosa fare e ben presto quel cucciolo sarebbe morto congelato o annegato.

A quel punto, senza ulteriori indugi, Andrew Grosky ha preso in mano la situazione. Si è tolto il telefono dalle tasche, lo ha dato a suo padre e si è tuffato in acqua.

Con l’acqua che gli arrivava alla vita ha camminato fino a raggiungere il cane che, nel frattempo, si era infilato in un tubo.

Il ragazzo ha afferrato il cagnolino e lo ha portato fuori dal fiume in pochi minuti. Poi ha preso la sua giacca e l’ha avvolta intorno al cucciolo per riscaldarlo.

Andrew non solo ha salvato la vita del cagnolino, ma si è anche preoccupato di trovare la sua famiglia e di riportarlo a casa al sicuro.

La vicenda ha catturato l’attenzione dei media locali, che hanno realizzato un servizio e raccontato il meraviglioso gesto di questo giovane che in un giorno come tanti altri, ha deciso di trasformarsi in eroe.