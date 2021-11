Lindsay aveva portato il suo Ludo nella sgruttura di un addestratore di cani, ma non immaginava che non lo avrebbe più rivisto

I cagnolini possono diventare delle vere e proprie cure per l’anima delle persone. Questo è proprio ciò che Ludo, un meraviglioso cagnolino bianco, era diventato per una donna di nome Lindsay Christ, dopo che la stessa aveva subito un gravissimo trauma. Quello che stava per succedere, però, la ragazza non poteva nemmeno immaginarlo.

Tutto è iniziato quando la povera Lindsay ha dovuto subito un doloroso e traumatico aborto. Voleva tanto avere un figlio e perderlo così le ha letteralmente frantumato il cuore. Se poi si considera che tutto questo è capitato durante la pandemia da Coronavirus, che già di suo è stata traumatizzante per chiunque, ecco qui che la situazione è diventata ancora più dura del previsto.

Sotto consiglio di alcuni amici, Lindsay ha deciso di adottare un cucciolo e di portarlo a casa sua. Lei avrebbe dato una seconda opportunità di essere felice ad una dolce creatura innocente e. allo stesso tempo, il cucciolo avrebbe aiutato lei a superare il suo dolore.

In pochissimo tempo i due hanno stretto un legame straordinario. Forse troppo, addirittura. Ludo, questo il nome dato al cucciolo, è diventato ben presto super protettivo nei confronti della sua nuova mamma. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei e quando qualcuno lo faceva, lui diventata aggressivo e tentava di mordere. Anche il padre e il fidanzato di Lindsay sono state vittime dei morsi di Ludo.

Il mistero della sparizione di Ludo

La sorella di Lindsay, vedendo le difficoltà della ragazza a gestire il cucciolo, le ha consigliato di portarlo ad un addestratore di cani esperto e specializzato in aggressività e problemi comportamentali.

Lindsay ha portato Ludo al White Heart K9 Boarding and Training Facility a Florence, in Arizona, gestito da Terry White. Ha versato la quota di 2.000 dollari e lo ha lasciato lì, nonostante avesse notato uno strano comportamento del suo cucciolo.

Qualche giorno dopo, la donna ha ricevuto una chiamata da White che l’avvisava della morte di Ludo.

Mi ha chiamata e mi ha detto che era morto per il caldo. Non potevo crederci. Poi mi ha detto che non poteva darmi il corpo perché lo aveva bruciato per liberarsi dei suoi resti. Non mi ha restituito nemmeno il collare.

Sebbene Lindsay non crede alla versione di White, attualmente non ha elementi necessari per proseguire con denunce.

Tuttavia, non si arrende. Lei vuole sapere cosa sia realmente accaduto al suo cagnolino e non smetterà di lottare finché non arriverà alla verità.