Anziano cane cade nella fogna: salvato, in modo speciale, dai volontari Volontari salvano un cane anziano caduto in una fogna: era un povero randagio spaventato e bisognoso d'amore

La vicenda arriva da St. Louis, dove un povero cane è rimasto intrappolato nella fogna ed è stato salvato dai volontari dell’associazione Stray Rescue. Dopo aver ricevuto una chiamata d’allarme, i soccorritori si sono precipitati sul posto e alla vista dell’animale, hanno capito di dover intervenire tempestivamente.

Uno dei ragazzi si è offerto di calarsi nella fogna e di portare in salvo il povero cane. Quello che ha fatto una volta sceso, è stato però qualcosa di speciale!

Il volontario ha iniziato a coccolare e confortare l’animale spaventato, gli ha fatto capire di potersi fidare e gli ha dimostrato che era lì soltanto per aiutarlo. Quello che ha fatto è stato ripreso in un video e nel giro di poco tempo, si è diffuso in ogni parte del mondo! Eccolo qui:

Si trattava di un cane randagio molto anziano, senza microchip, quindi senza una famiglia.

È stato portato al rifugio, dove è stato sottoposto alle dovute cure e dove ha potuto contare sull’amore dei volontari, fino a quando non ha trovato una famiglia.

È stato adottato da un signore anziano, che dopo essere venuto a conoscenza della sua storia, ha capito che insieme avrebbero potuto trascorrere gli ultimi anni di vita!

L’anziano cane ha passato la vita per la strada, come un cane randagio, riuscendo ad arrivare con fatica al giorno successivo. Poi un giorno è caduto in quella fogna, dove la sua vita sarebbe dovuta finire.

Esistono però degli angeli, degli eroi o come altro vogliamo definirli, che ogni giorno dedicano la loro vita proprio a questi animali bisognosi. Tutto ciò che desiderano i volontari, è dare una seconda possibilità di vita a cani come questo. Li tolgono dalla strada, li curano e poi cercano per ognuno di loro la famiglia giusta, assicurandosi che non si ritrovino a soffrire una seconda volta. Il volontario è una figura molto importante e noi continueremo ad elogiarla!