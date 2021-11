Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa in India. Un gruppo di volontari hanno trovato un anziano cane, che era in condizioni disperate. Si era rifugiato in un buco ed aveva una ferita terribile dietro la schiena. Ora per fortuna ha trovato una famiglia umana disposta ad adottarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio straziante che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. In molti sono rimasti stupiti dalla forza che il cucciolo ha dimostrato di avere.

Tutto è iniziato quando i ragazzi di Animal Aid Unlimited hanno ricevuto una segnalazione su questo cane. Era solo, triste e sofferente all’interno di una fossa. Non aveva nemmeno la forza di uscire.

Ovviamente i volontari, nel sentire quel drammatico racconto, sono andati presto a vedere. Tuttavia, la scena che si sono trovati davanti è stata straziante e drammatica.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi si sono resi conto che il cane aveva una ferita aperta dietro la schiena, che era infetta. Di conseguenza le sofferenze che stava vivendo erano davvero atroci e lancianti. Inoltre, non aveva nemmeno la forza per stare in piedi.

Se l’avessero lasciato in quel posto non sarebbe sopravvissuto. Per questo, dopo averlo avvolto in una coperta, l’hanno portato in fretta nel loro rifugio. Volevano aiutarlo a tutti i costi.

La trasformazione dell’anziano cane salvato da morte certa

Il piccolo nonostante ciò che stava vivendo, era felice di stare in quel posto, che per lui era del tutto nuovo. Forse perché aveva capito che quelle persone volevano farlo tornare a stare bene.

I primi miglioramenti sono arrivati in pochi giorni. La ferita si stava richiudendo ed il cane ha iniziato a mostrare la sua personalità. Era al settimo cielo per quella seconda possibilità di vita.

CREDIT: FACEBOOK

Ora per fortuna ha anche trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo. Dopo tante sofferenze anche per lui è arrivato il lieto fine che tanto sperava. Adesso ha la vita che merita ogni animale.