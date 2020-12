Maybelle è scappata via, mentre la sua proprietaria si era fermata in autostrada: la riunione

Oggi vogliamo raccontarvi della meravigliosa riunione tra una cagnolina di nome Maybelle e la sua padroncina. Melissa è una donna originaria della costa dell’ovest degli Stati Uniti che per mestiere fa la camionista. Guidare i camion per viaggi molto lunghi, potrebbe a volte diventare stressante, così la donna aveva deciso di portare con se i suoi due cagnolini.

Credit: cortlandcountyspca / Facebook

Il mestiere di autista, se da una parte può essere interessante perché comunque ti permette di viaggiare molto, dall’altra ti costringere a passare molto tempo da solo. Proprio per questo motivo Melissa aveva deciso di portare in cabina con se i suoi due cagnolini, Maybelle e Buddy.

La donna stava guidando durante uno dei suoi tanti viaggi, quando è stata costretta a fermarsi su un’autostrada nei pressi di New York. La statale era chiusa al traffico e ciò non permetteva al camion di proseguire la tratta.

Credit: cortlandcountyspca / Facebook

Proprio in quell’istante, la cagnolina Maybelle è riuscita a scappare dal mezzo e si è messa a correre sull’autostrada, facendo perdere le sue tracce.

Melissa ha provato ad inseguirla ed ha continuato a cercarla per tutta la notte, ma di lei non si è più vista nemmeno l’ombra. Era troppo lontana da casa quindi, rassegnata, la donna è andata via ed ha continuato a cercarla su internet. La sua speranza era che qualcuno l’avesse trovata e avesse pubblicando un annuncio sul web.

Il ritrovamento di Maybelle e la riunione con Melissa

Credit: cortlandcountyspca / Facebook

Fortunatamente, la stessa notte in cui era scappata, i volontari della SPCA della contea di Cortland hanno trovato la cagnetta e l’hanno portata al sicuro nel loro rifugio.

L’intenzione dei soccorritori, dopo averla salvata dalla strada, era quella di trovare per lei una nuova famiglia. Il fatto che però lei fosse così educata e ben tenuta, aveva fatto sospettare ai ragazzi che appartenesse a qualcuno, così hanno deciso di provare prima a cercare la sua famiglia.

Credit video: Animals Over Humans – YouTube

Quando Melissa ha visto la foto della sua amica a quattro zampe in un annuncio online, non riusciva a crederci. La sua cagnolina era salva e stava bene. Per andare a prenderla ha dovuto attraversare tutti gli Stati Uniti, dall’Oklahoma e New York, ma quando l’ha riabbracciata, tutta l’ansia e le paure sono svanite nel nulla.