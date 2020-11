Quello di oggi è il meraviglioso salvataggio di un’oca. Ariel Cordova Rojas è una giovane ragazza che, il giorno del suo trentesimo compleanno, ha deciso di recarsi al Jamaica Bay Wildlife Refuge. Voleva godersi una giornata tranquilla, osservando gli uccelli nel loro habitat naturale. Non immaginava, però, che quel giorno lei stessa sarebbe stata protagonista di un’esperienza indimenticabile.

Mentre Ariel si guardava intorno, ammaliata da tanta bellezza, ha notato un uccello in difficoltà.

Ho notato qualcosa a terra, era un uccello e aveva bisogno di aiuto. Non avevo alcun dubbio. Mi sono avvicinata e mi sono resa conto che si trattava di un’oca. La poverina non riusciva a stare in piedi e cercava di strisciare sulle sue ali. Era debole e magra.