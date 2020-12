Purtroppo riuscire a trovare una famiglia per tutti gli animali domestici non è un lavoro semplice, nonostante i tentativi dei ragazzi che si occupano di loro. Oggi è arrivata una notizia bellissima, la piccola Mia la pit bull “sciocca,” ha trovato una casa. Una famiglia si è fatta avanti per portarla via da quel posto.

CREDIT: FACEBOOK

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa e riuscire a combatterla è un lavoro davvero difficile. Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazione, che cercano di aiutare tutti gli animali in difficoltà.

Il 12 dicembre del 2018, un gruppo di volontari hanno trovato la piccola Mia a vagare per la città sola e triste. Il suo desiderio era solo quello di poter ricevere l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.

Era stata abbandonata da quelli che dovevano essere i suoi amici umani. I ragazzi non potevano lasciarla in quelle condizioni. Infatti hanno deciso di prenderla e portarla nel rifugio. Volevano provare a trovarle una nuova casa e degli amici umani.

CREDIT: FACEBOOK

Credevano che una famiglia si sarebbe fatta presto avanti per poterla adottare, ma la realtà è stata molto diversa da ciò che i ragazzi credevano. Ogni volta che le persone passavano davanti al suo box, non volevano nemmeno conoscerla o passare del tempo con lei.

Mia, nonostante tutto, ha sempre avuto una personalità vivace e gentile. I volontari hanno scoperto che ama stare al centro dell’attenzione ed hanno deciso di soprannominarla “sciocca”, proprio per il suo carattere allegro.

Il lieto fine della piccola Mia

CREDIT: JESSY KETTAXX

Pochi giorni fa è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Una donna si è presentata nel rifugio e quando ha incontrato la cucciola a quattro zampe, si è follemente innamorata di lei. Dopo 842 giorni, ha trovato una casa.

I ragazzi dopo aver fatto tutti i controlli del caso, hanno capire che era l’amica umana perfetta per Mia. Era dolce, gentile ed ha anche molta pazienza.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno pubblicato una commovente foto di Mia, con la ragazza, con un cartello tra le mani. C’era scritto: “Il mio felice e contenti, inizia oggi!” Finalmente anche questa cucciola a quattro zampe, ha trovato la famiglia adatta a lei.