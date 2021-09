Arthur e Gabriel sono due dolcissimi gattini, che hanno un legame davvero speciale. Sono inseparabili, forse perché sono stati l’uno al fianco dell’altro anche durante il periodo difficile che hanno vissuto in strada. I volontari quando li hanno salvati, hanno scoperto che erano entrambi ciechi.

Una storia triste, ma che può dimostrare a tutti che l’amore e l’amicizia riesce a fare dei miracoli. Ogni animale dovrebbe avere una seconda possibilità di vita.

Tutto è iniziato quando i volontari di RSPCA erano in giro per la città per fare i loro soliti acquisti. Tutto stava procedendo tranquillamente per loro.

Tuttavia, ad un certo punto, hanno visto un gattino che camminava sul ciglio della strada e non riusciva a capire cosa doveva fare. I ragazzi, vista la situazione, si sono fermati in fretta. Il loro unico scopo era solo quello di aiutare il piccolo.

Sono rimasti al suo fianco per diversi minuti e sin da subito si sono resi conto che purtroppo, a causa di un’infezione era cieco. Solo pochi istanti dopo i volontari hanno scoperto che in realtà erano due gatti e che entrambi stavano vivendo la stessa situazione.

Ovviamente non potevano lasciarli soli, poiché avrebbero sicuramente perso la vita. Per questo dopo aver conquistato la loro fiducia, li hanno portati subito nel loro rifugio, per tutte le cure del caso.

La ricerca di una casa per Arthur e Gabriel

I due gattini si sono adattati in fretta in quel posto nuovo. L’unica cosa che desideravano era quella di stare vicini, proprio come lo erano mentre vivevano in strada.

Il medico viste le loro condizioni, li ha dovuti sottoporre ad un delicato intervento. Per fortuna però, sono tornati a stare bene ed oggi sono felici di tutto ciò che hanno.

I volontari stanno facendo il possibile per trovare la casa perfetta per loro, ma al momento non hanno mai ricevuto una richiesta. Tutti sperano di poter trovare per questi piccoli la famiglia amorevole che meritano e che tanto sognano.