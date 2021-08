Nugget è un cane molto dolce di 10 anni. Negli ultimi giorni è diventato famoso sui social, proprio grazie ad un video. Nelle immagini si può vedere la sua reazione, quando vede arrivare in casa dei gattini abbandonati. La sua amica umana voleva solo aiutarli a trovare la casa perfetta per loro.

CREDIT: YOUTUBE

Per i nostri amici a quattro zampe, non è semplice accettare l’arrivo di un fratellino nella propria abitazione. La maggior parte vogliono rimanere da soli, per poter ricevere tutto l’amore e le attenzioni.

In questa clip che è stata pubblicata sul web, il comportamento del cagnolino ha stupito tutti. Infatti ha raggiunti migliaia di visualizzazioni nel giro di pochi giorni.

Tutto è iniziato quando la ragazza, che è una volontaria di SPCA di Belmont, ha trovato i gattini abbandonati vicino la sua abitazione. Avevano solamente pochi giorni di vita e si vedeva che avevano bisogno di cure.

CREDIT: YOUTUBE

In un primo momento è rimasta al loro fianco, ma subito dopo ha deciso di portarli nella sua abitazione. Il rifugio era pieno ed erano troppo piccoli per essere chiusi in quella gabbie, tristi e fredde.

La ragazza sapeva però che per il suo amato Nugget non sarebbe stato semplice accettarli. Tuttavia, voleva provare a vedere come si sarebbe comportato, anche perché avevano urgente bisogno di cure, altrimenti non ce l’avrebbero fatta a sopravvivere.

Il comportamento di Nugget con i gattini abbandonati

CREDIT: YOUTUBE

Nel video pubblicato sul web, il cane era nella sua abitazione ed era seduto sul suo cuscino. Ad un certo punto, proprio mentre si stava rilassando ha visto arrivare quei piccoli a quattro zampe di corsa verso di lui.

Il cucciolo in quel momento si è spaventato. Non riusciva proprio a capire cosa stesse accadendo. Infatti poco tempo dopo ha deciso di fuggire via. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente ha fatto presto il giro del web. Tutti sono scoppiati a ridere nel vedere la reazione di questo cane, quando ha visto arrivare i gattini. Inoltre, ha ricevuto molti commenti in cui si complimentavano con la sua amica umana, per la sua gentilezza nei confronti degli animali.