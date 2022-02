La storia del cane Aspen, salvato dalla strada e dall'eutanasia. Qualcuno lo ha abbandonato per la sua disabilità. La trasformazione

Il cane protagonista di questa storia si chiama Aspen. È un mix di Pit Bull che è stato trovato per le strade del Texas mentre viveva come un randagio. La sua famiglia lo ha lasciato da solo, in mezzo ai pericoli, da un giorno all’altro, tradendo il suo grande amore.

Fortunatamente, qualcuno ha notato la sua situazione ed ha allarmato i volontari dell’associazione Bastrop Animal Control.

Dopo averlo salvato, i ragazzi lo hanno portato da un veterinario, dove hanno scoperto il motivo del suo abbandono. Aspen era sordo.

Poiché i soccorritori sapevano che nella loro struttura il cucciolo non avrebbe resistito molto, hanno chiesto aiuto ad un’altra associazione, la Austin Humane Society.

Purtroppo in alcune strutture del mondo, a causa del sovraffollamento, i cani meno fortunati e considerati “non adottabili” vengono inseriti su una black list. Se entro un periodo stabilito di tempo non vengono adottati, si procede con l’eutanasia, così che possano far spazio ad altri cuccioli.

Proprio per evitare che, vista la sua disabilità, Aspen fosse destinato a quella fine, i volontari hanno chiesto aiuto ad un’altra associazione.

Grazie all’intervento di quelle meravigliose persone, il cucciolo oggi ha intrapreso un percorso che gli ha cambiato la vita. Ha imparato i comandi base grazie alla lingua dei segni ed è perfino riuscito a mostrare la sua personalità.

Aspen ha trovato casa

Non solo, grazie ad una meravigliosa ragazza Aspen è riuscito a trovare una casa amorevole prima di Natale. Oggi basta guardare le sue foto, per capire quanto sia felice e quanto sia amato.