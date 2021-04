Garbanzo è un dolcissimo cane, che ormai è molto famoso sui social. I volontari, per trovare la casa perfetta per lui, hanno fatto diversi annunci, ma mai nessuno si è fatto avanti per adottarlo. Purtroppo con il passare del tempo sta perdendo ogni speranza di poter andare via per sempre da quel posto.

CREDIT: FACEBOOK

La storia di questo cucciolo è iniziata diverso tempo fa. Lo hanno trovato mentre viveva come randagio per le strade della città.

Ogni giorno era costretto a trovare un posto sicuro in cui potersi rifugiare e del cibo per nutrirsi. Stava facendo il possibile per riuscire a sopravvivere, ma viste le sue gravi condizioni, i ragazzi hanno deciso di portarlo nel loro rifugio.

Nessuno sa cosa abbia vissuto Garbanzo in passato, non sanno se abbia mai avuto una casa calda e degli amici umani. Tuttavia, i volontari si sono presto resi conto che, nonostante tutto, aveva ancora fiducia negli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Lo hanno curato ed aiutato per diverse settimane. Il loro scopo era proprio quello di farlo tornare a stare bene. Subito dopo, hanno iniziato a pubblicare tutti gli annunci sui social, per trovare la casa perfetta per lui.

Da quel momento sono passati ormai diversi mesi, ma il cucciolo non ha ancora trovato una famiglia umana disposta a portarlo via. Si sente sempre più triste e solo. Infatti i ragazzi credono che abbia ormai perso ogni speranza.

La disperata ricerca di una casa per Garbanzo

Questo cane ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto ricevere amore ed affetto. Vuole essere sempre coccolato. Inoltre, ama correre e saltare nei luoghi aperti.

I volontari si occupano di lui ogni giorno. Tuttavia, il cucciolo ogni volta che vede qualcuno dei suoi fratellini a quattro zampe andare via, abbassa lo sguardo e si siede in un angolo. Probabilmente è ciò che desidera anche per lui.

CREDIT: FACEBOOK

Tutti noi ci auguriamo che questo cane trovi il suo posto speciale in una famiglia. Noi non possiamo far altro che ringraziare queste persone meravigliose per il loro impegno e il loro amore nei confronti di questi poveri animali.