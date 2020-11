Questa è la bellissima storia dell’amicizia tra un cane di nome Attila e un ex sergente della marina, Jacob Barela. Durante il periodo di servizio, l’uomo ha instaurato un legame speciale con il suo partner a quattro zampe, ma quando è arrivato il momento di tornare a casa sua, lo ha dovuto salutare ed è stato come lasciare un pezzo di se.

Il marine ha provato ad offrirsi per adottarlo, ma non era possibile, poiché Attila aveva ancora tre anni di servizio davanti a se. Così Jacob ha deciso che avrebbe aspettato ed ha trascorso i successivi anni della sua vita, pensando al suo amico speciale.

Quando è arrivato il giorno della pensione di Attila, un’associazione del posto, la Mission Canine Rescue, ha deciso di intervenire per aiutare Jacob a riunirsi con il suo amico peloso.

I volontari si sono presi la piena responsabilità del cane di 9 anni ed hanno organizzato il magico momento. Hanno programmato un incontro in aeroporto e ripreso l’intera scena in un video. Un video, che dopo la pubblicazione sui social network, ha fatto il giro del mondo!

Attila è atterrato a Chicago, all’aeroporto internazionale di Midway e il sergente Barela era lì ad aspettarlo, proprio come se stava aspettando un figlio.

Quando il marine ha visto il cane, ha aperto le braccia e lo ha aspettato arrivare, mentre correva felice verso di lui.

Avevo il terrore che non si ricordasse di me. Erano passati tre anni e aveva conosciuto altri sergenti. Ma invece io ero ancora nel suo cuore e mai dimenticherò la sua reazione non appena mi ha visto.