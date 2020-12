Automobilista nota qualcosa in mezzo alla strada e decide di intervenire: poi scopre cos’era accaduto

Quella di oggi, è la storia di un piccolo opossum, salvo grazie all’intervento di un passante. Tutto è iniziato quando, un giorno, un uomo stava guidando verso la sua fattoria. Improvvisamente, ha notato il piccolo animale in difficoltà, bloccato in mezzo all’autostrada. Guidato dal suo istinto, il buon samaritano ha subito deciso di accostare l’auto e di scendere per valutare le condizioni del baby opossum.

CREDIT: REDDIT

Il cucciolo era pietrificato e impaurito dalle macchine che sfrecciavano a tutta velocità.

Non potevo lasciarlo lì, ero consapevole della fine che avrebbe fatto. Aveva paura di muoversi e una macchina lo avrebbe investito nei minuti successivi. L’ho preso in mano e ho pensato di liberarlo nel bosco.

Mentre l’automobilista camminava nei boschi, si è reso conto di ciò che davvero era accaduto. Il baby opossum aveva smarrito la sua famiglia. Quando si è ritrovato davanti ai suoi simili, ha adagiato lentamente il piccolo a terra e in quel momento, si è ritrovato testimone di una scena meravigliosa, che probabilmente ricorderà per tutta la vita. Il piccolo animaletto si è riunito con la sua famiglia.

CREDIT: REDDIT

Molte persone non amano gli opossum, ma ciò che non sanno, è che non sono animali cattivi. Sono piccole creature che amano la pace, immuni alla maggior parte dei serpenti velenosi. Si nutrono di zecche e piccoli serpenti, mantenendo l’ambiente pulito e sicuro per gli esseri umani. Sono anche degli animali molto puliti e da sempre sono amici dell’uomo.

CREDIT: WIKIPEDIA

Il video del salvataggio dell’opossum

L’uomo che è intervenuto in soccorso dell’opossum, ha ripreso tutta la scena con il cellulare e poi ha pubblicato il video sulla piattaforma Reddit. Nel giro di pochi giorni, si è diffuso in ogni parte del mondo ed ha ricevuto migliaia di commenti di ringraziamento.

Credit video: National Geographic Wild France – YouTube

Dalle immagini si vede la mano dell’uomo che prende l’animale per la coda e poi si interna nei boschi circostanti. Improvvisamente, nota altri opossum e capisce che quella è la famiglia del piccolo. Così lo adagia a terra e lo riunisce con i suoi simili!