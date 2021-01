Cucciolo denutrito gettato in un cassonetto: trovato in un borsone il giorno di Natale

Questo spiacevole episodio, è accaduto il giorno di Natale in Georgia e si è diffuso in ogni parte del mondo. Migliaia di persone si sono infuriate alla vista delle foto di un cucciolo denutrito, gettato in un cassonetto. La sua ex famiglia non solo lo ha trascurato, riducendolo pelle ed ossa, ma ha anche deciso di sbarazzarsi di lui il giorno di Natale.

Credit: ChristmasMiracle / FB

Quelle crudeli persone, che ora sono ricercate dalle autorità del posto, probabilmente erano convinte che nessuno avrebbe mai trovato l’animale e che in poco tempo sarebbe morto in quel bidone.

Fortunatamente, un residente della città, ha sentito dei lamenti mentre gettava la sua spazzatura. Era certo che provenissero da dentro il cassonetto, così ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli agenti hanno fatto la spiacevole scoperta. Sul fondo, sotto cumuli di immondizia, c’era un borsone contente un cucciolo in condizioni indescrivibili.

Credit: ChristmasMiracle / FB

Quando uno degli agenti ha aperto la borsa, ha trovato un cane. Qualcuno lo aveva gettato via, come immondizia. Era sul punto di morte.

La riabilitazione del cucciolo denutrito

Con l’intento di fare il possibile per aiutarlo, i poliziotti lo hanno portato all’ospedale veterinario del posto, nel più breve tempo possibile.

Credit: The Dodo – YouTube

Nonostante fosse il giorno di Natale, un team veterinario si è messo a disposizione degli agenti, pronto a fare il possibile per salvare la vita di quel povero cucciolo denutrito. Durante la visita, hanno scoperto che era una femminuccia.

Dopo aver trascorso diversi giorni ricoverata nella clinica veterinaria e sottoposta a diverse cure mediche, la cagnolina era pronta per una nuova vita.

Credit: ChristmasMiracle / FB

Uno degli agenti che l’ha salvata, Keith Shaddix, era rimasto così colpito e intenerito dalla sua situazione, che non riusciva a smettere di pensare a lei. Alla fine, ha seguito il suo cuore ed ha deciso di adottare la cucciola e di chiamarla Miracle. Perché la sua storia, è davvero un miracolo di Natale!