La cucciola gettata da un’auto in corsa a Menfi sta meglio. I volontari l’hanno anche “battezzata”: ecco come si chiama e tutte le foto

La cagnolina lanciata da un'auto in corsa a Menfi ha un nome: si chiama Hola

La storia della cagnolina lanciata da un’auto in corsa a Menfi, in questi giorni, sta facendo trattenere il fiato all’intero mondo del web. Gli ultimi aggiornamenti dell’associazione Oasi Ohana sono però davvero positivi! La cagnolina è stata anche battezzata. Si chiama Hola.

Era stata trovata in condizioni gravissime e non c’erano certezze che ce l’avrebbe fatta. Nelle prime notti la pelosetta ha avuto diverse crisi convulsive. Crisi che fortunatamente oggi sono cessate! La cagnolina ha imparato a mangiare dal biberon e sta acquisendo peso!

Il post dell’associazione sulle condizioni di Hola

Sulla pagina Facebook dell’associazione si legge:

Insieme ad Hola abbiamo passato un weekend meraviglioso: è una cagnolina buona, brava e di una dolcezza unica. La nostra piccolina mangia e a giudicare da come ha preso peso, da un inizio di dentizione e dalla sua mobilità, pensiamo che possa avere circa tre settimane a differenza di quello che appariva quando l’abbiamo recuperata: denutrita e con ancora gli occhi chiusi (che a questo punto pensiamo a causa del tremendo impatto con l’asfalto). Per la cronaca nemmeno oggi non ha avuto alcuna crisi convulsiva… speriamo e pensiamo di averle definitivamente archiviate.

I meravigliosi volontari che si stanno prendendo cura di lei, hanno poi spiegato che sono in attesa dell’ok del veterinario. Poi potranno procedere con lo svezzamento. Quando avrà fatto tutti i vaccini e sarà pronta, Hola sarà data in adozione. L’associazione si assicurerà di valutare tutte le richieste ricevute dalla data della disponibilità e sceglierà la perfetta famiglia per la cucciola.

Le dolci immagini pubblicate sui social, mostrano il grande lavoro di questi angeli. Persone meravigliose che hanno cambiato il destino di una cagnolina e che le hanno regalato una seconda possibilità di vita.

Noi ci auguriamo che quel mostro che ha deciso di lanciarla da un’auto in corsa, la veda ora con gli occhi aperti e piena di vita!