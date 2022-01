La storia di Avena si è recentemente diffusa sul web ed ha lasciato tanta tristezza nel cuore degli amanti degli animali. Fortunatamente, c’è sempre qualcuno pronto a cambiare il destino dei nostri amici a quattro zampe.

Avena è un cane abbandonato a Siviglia quando aveva soltanto 3 anni. Ben 4 anni fa, i volontari dell’associazione Protectora El Buen Amigo, hanno raccontato per la prima volta la sua storia su Facebook.

Avena è il frutto della fine della stagione di caccia. Una femmina di 3 anni super coccolosa, che è stata abbandonata per strada quando non più “utile al suo scopo”.

Un secondo post è arrivato 2 anni dopo:

Vi presentiamo Avena, ha circa 5 anni. È arrivata nelle nostre strutture dopo essere stata abbandonata, perché non più utile per la caccia. È socievole, obbediente, affettuosa, giocherellona e, come si può vedere, molto golosa. La sua permanenza nel rifugio non è per niente facile, la sua luce si sta spegnendo poco a poco, non possiamo permetterle di continuare così, dobbiamo trovarle la casa che merita.