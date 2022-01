Dopo che l'auto l'ha investita, Nutmeg si è rifugiata in un fossato pieno di neve e ci è rimasta per 12 ore prima che qualcuno la notasse

La vita di questa dolcissima cagnolina di nome Nutmeg, soprattutto all’inizio, è stata tutt’altro che clemente. Lei non solo si era ritrovata a vivere da sola in strada, ma era stata anche investita da un’auto che non si è fermata. La cucciola ha trascorso più di 12 ore in un fossato pieno di neve prima che qualcuno si accorgesse di lei.

Siamo davvero convinti che tutti amino la neve? Certo, è bianca, morbida, soffice e crea un clima davvero suggestivo quando ricopre i paesaggi e gli oggetti. Ma è vero anche che è incredibilmente fredda e causa migliaia di morti ogni anno in ogni parte del mondo, sia tra gli umani che tra i poveri animali randagi.

Come se non bastasse lottare contro la fame, la sete e il freddo invernale, la cagnolina protagonista di questa storia è stata anche investita da un’auto. Auto guidata da un uomo che poi non si è nemmeno fermato o voltato a vedere quello che era successo.

La cucciola, che nell’impatto aveva riportato una dolorosissima e invalidante frattura al bacino, si è adagiata in un fossato sul ciglio della strada e non si è più mossa. Non riusciva ad alzarsi, né tanto meno a camminare. E stare immobile sulla neve per tutte quelle ore rappresentava un rischio ancora più grande.

Il salvataggio di Nutmeg e la sua nuova vita

Di solito quella strada è sempre molto trafficata e frequentata da jogger, ma con quelle temperature e con la neve a terra era letteralmente deserta.

Nutmeg rischiava di morire congelata prima che qualcuno si accorgesse di lei.

Fortunatamente, però, due temerari escursionisti avevano deciso di fare comunque una gita e sono passati proprio vicini al giaciglio in cui la cucciola si era rifugiata. Hanno subito contattato i volontari di un’associazione che in fretta e furia sono arrivati sul posto per salvare la cucciola.

Ci sono volute più di 10 settimane affinché Nutmeg tornasse nella sua piena forma, ma lei non si è mai arresa e alla fine ce l’ha fatta. Data la sua dolcezza, poi, non ci ha messo molto prima che una famiglia amorevole si innamorasse di lei e decidesse di adottarla per sempre.