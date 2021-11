Tanta la rabbia sui social per quanto accaduto nelle campagne di Avetrana. Un cane, chiamato ora Django, è stato gettato in un pozzo da qualche crudele persona senza cuore.

Fortunatamente, due contadini della zona hanno sentito i strazianti lamenti del povero cucciolo ed hanno subito allertato l’associazione Argo & Friends. I volontari, a loro volta, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a portare in salvo Django.

La notizia si è diffusa sui social network ed ha suscitato la rabbia e l’indignazione di tantissimi utenti:

Che le sue disperate urla di aiuto possano tormentarti ogni giorno e ogni notte della tua inutile e triste vita. Buttato in un pozzo pieno d’acqua, poi coperto con dei massi. Un cane buonissimo, abituato al contatto. Più del sentire il suo incessante pianto nell’attesa dei soccorsi, quello che più lacera, è l’idea che possa averlo fatto la persona di cui lui si fidava… Non solo tradito, ma condannato ad una terribile e lenta agonia.

Queste le parole di una volontaria sul suo profilo social, incredula davanti a ciò che i suoi occhi sono stati costretti a vedere. Lei stessa ha raccontato che in anni di volontariato, ancora non riesce a realizzare di che tipo di mostruosità sono capaci gli esseri “umani”.

Uno dei Vigili del Fuoco che ha salvato la vita di questo povero cagnolino, ha voluto chiamarlo Django.

Due angeli custodi erano lì per caso oggi, e si sono accorti dei suoi latrati. Django è stato fortunato…. Ma il nostro pensiero non può che andare a tutti quei lamenti, chissà quanti, di cui nessuno si accorge e che si spengono inascoltati, probabilmente chiamando in aiuto chi ha tradito senza pensarci due volte.