Lo scorso sabato i vigili del fuoco di Medway, nel Massachusetts, hanno deciso di condividere una triste esperienza. Hanno salvato la vita di una povera mucca, che era caduta nel pozzo della fattoria in cui vive. Per fortuna il loro intervento ha evitato la tragedia.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda incredibile e che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. In tanti ora si stanno complimentando con loro per ciò che hanno fatto.

Era una giornata come le altre per gli agenti del distretto di Medway Fire Department. Erano nella loro stazione ed erano impegnati nelle loro solite faccende.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto la chiamata da parte di un uomo che vive in zona e che aveva urgente bisogno del loro aiuto. La sua mucca era caduta all’interno del pozzo nella sua fattoria.

CREDIT: FACEBOOK

Nessuno sa bene come l’animale sia finito lì dentro, ma la cosa certa è che il signore non poteva aiutarla da solo, ma aveva bisogno dell’aiuto dei pompieri.

Gli agenti si sono presto resi conto che la situazione era grave ed infatti, dopo aver preso tutto il materiale necessario, sono andati presto sul posto per cercare di aiutare l’animale in difficoltà.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco per la mucca in pericolo

Una volta arrivati nella fattoria ed aver capito le condizioni dell’animale, i Vigili del Fuoco hanno iniziato ad organizzare il lavoro. Uno di loro, con l’aiuto dei colleghi, ha deciso di calarsi nel pozzo.

Subito dopo ha legato la mucca con una corda ed alla fine, sono riusciti a tirarla fuori. Hanno voluto riprendere il momento, per mostrarlo sui social.

CREDIT: FACEBOOK

I pompieri nel lungo post che hanno pubblicato, hanno detto che per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. La mucca nonostante il grande spavento, ora sta bene. Infatti è potuta tornare a vivere nel prato, della sua fattoria, circondata dall’amore del suo amico umano che vuole solo vederla stare bene.