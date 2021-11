I 2 cuccioli protagonisti di questa vicenda avevano solo poche settimane di vita, quando sono finiti in una presa d’aria nel pavimento e non riuscivano più ad uscire. La loro situazione era molto delicata, ma per fortuna l’intervento tempestivo della loro mamma e dei vigili del fuoco, ha evitato il dramma.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda incredibile, che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Gli animali ora sono al sicuro, vicini ai loro amici umani.

Questo episodio è avvenuto solamente pochi giorni fa, in un’abitazione a Spartanburg, in South Carolina. La famiglia umana era rientrata a casa da poco tempo quando si sono resi conto che erano scomparsi.

Hanno provato a cercarli in giro per diverso tempo, ma i loro tentativi non hanno portato a nulla di concreto. Erano preoccupati, poiché credevano che fosse accaduto loro qualcosa di drammatico.

CREDIT: PEXELS

Tuttavia, la coppia ha fatto la terribile scoperta solo dopo aver seguito la loro mamma. La cagnolina disperata, ha fatto di tutto per farsi seguire. È proprio a quel punto che è venuta fuori una triste realtà.

I due piccoli a quattro zampe erano finiti in una presa d’aria nel pavimento ed ovviamente, erano in grave pericolo. Piangevano e non riuscivano a calmarsi, poiché erano molto spaventati.

L’intervento dei vigili del fuoco per salvarle i 2 cuccioli

La famiglia umana ha provato a salvarli, ma visto che non sono riusciti nel loro obiettivo, hanno deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Questi angeli in divisa, vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

La vita di due piccoli animali era in pericolo e loro dovevano fare qualcosa per aiutarli. Infatti dopo aver analizzato la situazione, hanno deciso di intervenire.

CREDIT: FACEBOOK

Per tirare fuori i cagnolini, uno dei pompieri è stato costretto ad entrare nella fogna e strisciare per diversi metri. Subito dopo, quando ha individuato la loro posizione, ha deciso di smontare in sicurezza tutto il sistema. Per fortuna gli animali sono sani e salvi e si sono potuti riunire in fretta con la loro mamma.