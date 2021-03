Aveva 18 anni quando ha perso il suo padroncino ed era destinato a morire solo in un rifugio. Poi, il miracolo

Anziano e triste per la morte del suo papà umano, Julep si stava lasciando morire nel box di un rifugio

Julep è un anziano pit bull, che dopo la morte del suo proprietario, si è ritrovato chiuso nel box di un rifugio. I volontari lo hanno accolto sotto le loro cure, con la speranza di trovargli presto una famiglia. Purtroppo la cosa si è rivelata più difficile del previsto.

Credit: Humane Rescue Alliance – Facebook

Un cane di 18 anni in un canile, per di più di razza pit bull, non è di certo il classico animale che un adottante va a cercare.

Il cane più anziano entrato nella nostra struttura negli ultimi tempi. Eravamo davvero preoccupati. Aveva perso il suo proprietario e si era ritrovato chiuso in una piccola prigione. Nessuno avrebbe mai adottato un cane anziano e depresso. Eravamo certi che avrebbe trascorso in canile fino al suo ultimo giorno di vita.

Nonostante le preoccupazioni e le loro convinzioni, i meravigliosi volontari hanno deciso di provare comunque a fare un appello per l’adozione di Julep sui social network.

L’adozione di Julep

Credit: Humane Rescue Alliance – Facebook

Le dolcissime foto dell’anziano cane sono arrivate sotto agli occhi di un uomo straordinario di nome Wayne Lerch.

Il giorno successivo siamo arrivati al rifugio e abbiamo visto un uomo che ci stava aspettando fuori la porta. Un motociclista all’apparenza burbero, vestito con abiti di pelle e con dei lunghi baffi. Cosa voleva? Eravamo increduli quando ci ha detto che era venuto per conoscere il cane Julep.

Credit: Wayne Lerch – Facebook

Wayne ha poi raccontato ai soccorritori che era ancora molto toccato dalla morte di Jasmine, la sua pit bull femmina di 11 anni. Avevano un legame speciale e da quando era scomparsa, nella sua vita c’era un vuoto che non riusciva a colmare in nessun modo. La foto di Julep è stata come un segno del destino, arrivato al momento giusto.

Li abbiamo presentati e ci è quasi venuto da piangere nel vedere la reazione di quel dolce e anziano cane. Era il padrone perfetto per lui.

Dopo soli pochi giorni di convivenza, Julep e il motociclista hanno instaurato un rapporto speciale e indistruttibile. L’uomo ha deciso di ribattezzare il cane Tootie.