“Aveva iniziato a morire e non avevamo alternative, anche se il rischio era comunque altissimo”

Peggy è un tenerissima gattina, arrivata alla clinica veterinaria Warwick Veterinary Hospital in gravi condizioni. Pesava poco più di 172 grammi e non aveva un briciolo di forze. I veterinari erano inteneriti da quella piccola palla di pelo e sapevano che senza il loro intervento, non avrebbe avuto la minima possibilità di sopravvivenza.

Abbiamo notato che aveva un problema molto grave ad una delle sue zampette. L’unica opzione che avevamo era di amputarla, poiché era gravemente infetta. Aveva iniziato a morire e rischiava la sepsi.

L’intervento era molto rischioso, vista la tenera età della gattina, ma i medici non avevano alternative. Peggy sarebbe morta in ogni caso.

Onestamente, non pensavamo che sarebbe sopravvissuta all’intervento, essendo così giovane e così piccola, ma l’ha fatto. Una vera combattente, con tanta voglia di vivere.

La riabilitazione della gattina Peggy

Oggi Peggy sta bene, ha superato l’intervento e si sta rimettendo in forze. La dolce micia ha anche acquistato peso! Una delle veterinarie della squadra che si è occupata di lei, si è offerta di portarla a casa per tutta la riabilitazione.

Voleva che si sentisse al sicuro e che avesse qualcuno accanto, per imparare come vivere la vita con tre zampe.

L’unica cosa che mi preoccupava era il mio cane Moon. Lui sa bene che spesso, per il mio lavoro, porto a casa altri animali. Ma non ne avevo mai portato uno così piccolo. Quando ha visto Peggy, ha iniziato ad annusarla e si è subito sdraiato accanto a lei. Sentiva che aveva bisogno di lui.

Quando un altro animale è malato o piange perché magari è spaventato, Moon riesce a capirlo. Negli anni mi ha aiutato a regalare una seconda possibilità di vita a decine di cani e gatti. È nella sua natura.

Peggy si trova ancora a casa di questa meravigliosa veterinaria e ogni volta che si sente triste e piange, un amico speciale corre da lei, pronto a supportarla e farle sentire che tutto va bene.

La gattina, a sua volta, non appena sente Moon accanto a lei, cerca di coccolarlo, come se volesse mostrargli la sua gratitudine.