Avevano capito che quello sarebbe stato l’ultimo momento da trascorrere con lui. Quello che hanno fatto dopo, ha commosso il mondo intero

La vita è il bene più prezioso che abbiamo ma sa anche metterci di fronte a dei drammi che si fa molta fatica ad accettare. Oggi vogliamo raccontarvi proprio un episodio di questo tipo. Quindi, se non avete dei fazzoletti a portata di mano vi consigliamo di procurarli, perché la storia di Arong e Asoon e del loro nonno umano vi commuoverà certamente.

Fonte: SBS TV / YouTube

Se siete proprietari di uno o più cuccioli, non c’è affatto bisogno che qualcuno vi spieghi cosa significhi amarli o essere amati da loro. Diventano dei veri e propri membri della famiglia e la cosa peggiore che possa capitare, è quella di separarsi da loro.

L’uomo protagonista di questa storia è un anziano signore che per tutta la vita si è preso cura dei suoi due cani come se fossero dei figli. Li nutriva e li cresceva esattamente come se fossero i suoi bambini e, per i due cuccioli, lui era assolutamente il centro del loro mondo.

Il loro piccolo paradiso di vita felice, ha subito delle crepe quando, un giorno, il nonno ha ricevuto una terribile notizia. Dopo una visita, i dottori gli hanno diagnosticato un cancro in stato avanzato.

Fonte: SBS TV / YouTube

Col passare del tempo, la malattia continuava a mettere a dura prova e ad indebolire l’uomo, fino a renderlo molto vulnerabile.

Ciononostante, il nonnino continuava ad utilizzare tutte le forze che gli rimanevano per prendersi cura di quegli amici a quattro zampe che lo avevano amato per tutta la vita.

Un giorno, un terribile giorno, il nonno è crollato a terra colto da un ictus ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La reazione di Arong e Asoon

A prendersi cura dei cuccioli, durante quei giorni, è stato l’amorevole vicino di casa, ma si doveva iniziare a pensare ad una soluzione definitiva per loro.

La malattia era progredita al punto da non lasciare ancora molto tempo all’uomo. Lui ne era consapevole e quindi ha pensato, ancora una volta, al bene dei suoi cuccioli.

Grazie all’aiuto di un’associazione di adozioni per animali, ha trovato una nuova famiglia per Arong e Asoon. Prima di trasferirsi nella loro nuova casa, i cuccioli sono andati dal suo proprietario in ospedale per salutarlo un’ultima volta.

Fonte: SBS TV / YouTube

La loro reazione, quando è arrivato il momento di salutarlo per sempre, è da far sbriciolare il cuore in mille pezzi. Guardando il video vi accorgerete di come loro pare che abbiano capito tutto e di come si rifiutino di abbandonare il loro padroncino adorato.