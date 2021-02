“Avevano il solo scopo di ucciderli. Non riusciamo a gestire le emozioni”. Lo sfogo di Chiara, dopo la notizia degli otto cuccioli

Trovati otto cuccioli in fondo ad un pozzo: qualcuno li ha lanciati nel tentativo di disfarsi di loro

A raccontare quanto accaduto, è stata la responsabile del rifugio “Oasi di Ohana“, Chiara Calasanzio. Otto cuccioli sono stati gettati in un pozzo profondo, situato in un posto isolato. Chiunque abbia deciso di compiere un gesto così crude e codardo, aveva un solo obiettivo: uccidere quei poveri cagnolini.

Fortunatamente, un passante ha udito quei deboli e sofferenti lamenti e quando ha capito che si trattava di cani finiti nel pozzo, ha lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno raggiunto il posto poco dopo e sono subito intervenuti nel tentativo di salvare i poveri animali. Grazie all’utilizzo di una scala, si sono calati per 10 metri di profondità. Chiara, nell’assoluta rabbia davanti ad un gesto così orribile, ha spiegato:

Abbiamo la certezza: non sono stati calati nel pozzo, ma lanciati come immondizia da una decina di metri. Ormai questi fatti si ripetono sempre più spesso. Tanto è vero che la scorsa settimana, sempre a Santa Margherita, erano stati ritrovati altri 6 cuccioli che erano stati lasciati tra i rifiuti, uno dei quali purtroppo non ce l’ha fatta.

Le condizioni degli otto cuccioli

Le condizioni degli otto cuccioli, dopo il salvataggio, non erano delle migliori. Sette di loro si trovano ora ricoverati e sono stati tenuti in vita grazie alle flebo. L’ottavo, purtroppo, non ce l’ha fatta. A causa del violento impatto, dopo il lancio nel pozzo, aveva riportato traumi troppo gravi.

La famiglia che ha trovato i cuccioli nel pozzo, ha deciso di adottarne uno, non appena sarà possibile.

Con il passare dei giorni, le condizioni dei sette fratellini, sembrano migliorare e la speranza rimane accesa. Chiara ha parlato di emozioni difficili da gestire. L’odio e il dolore per la morte dell’ottavo fratellino, poi la notizia che gli altri e sette hanno iniziato a mangiare da soli. Lacrime e poi gioia, rabbia e poi speranza.