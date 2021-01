A raccontare l’episodio del cane Molly, è stata una donna di nome Michelle Hennessey. Un giorno, la signora stava dando da mangiare ai suoi pappagalli, quando la cagnolina ha deciso di farle una sorpresa molto divertente.

Come ogni giorno, prima di andare a lavoro, mi stavo prendendo cura dei miei pappagalli. Ho pulito le loro gabbie e gli ho dato da mangiare. Sono salita in macchina ed ero pronta a partire, quando mi sono accorta di aver dimenticato una cosa in casa. Così sono scesa di fretta e sono tornata dentro casa, dimenticando di chiudere la portiera.