Le immagini del cane Avon si sono diffuse sul web ed hanno fatto innamorare migliaia di persone. Sin da quando era un cucciolo, ha sempre mostrato alla sua famiglia un’energia incredibile e la sua incontrollabile iperattività. Recentemente però qualcosa è cambiato.

Da quando Avon ha capito che la sua padrona aspetta un bambino, ha cambiato atteggiamento. Non trascorre più le giornate a correre e fare guai per casa, ma se ne sta accoccolato alla sua mamma. Ama ascoltare i suoni provenienti dalla sua pancia.

Da quando ha scoperto la gravidanza, è diventato un cane iperprotettivo, non mi lascia un istante. Credo che lo abbia capito per la prima volta, quando era di circa 14 settimane. Solitamente quando mi vedeva, mi salvata addosso, ma invece aveva iniziato a comportarsi in modo più gentile.