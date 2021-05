Babette è stata torturata e non ha mai conosciuto l’amore: questa è la sua storia

L'appello per la cagnolina Babette: dopo tanta sofferenza finalmente conosce l'amore

In molti ricordano la storia della cagnolina Babette, trovata per strada con il corpicino ricoperto di ferite. I volontari erano rimasti sconvolti nel vedere che aveva dei buchi nella pancia e la cosa peggiore era che qualcuno glieli aveva fatti in modo intenzionale.

Credit: Dogs – Adozioni UGDA Molise

Nessuno saprà mai cosa Babette sia stata costretta a subire, ma di certo non aveva mai conosciuto l’amore. Questa adorabile amica a quattro zampe ha 4 anni e oggi cerca una casa e una famiglia disposta a prendersi cura di lei e ad insegnarle che al mondo esistono anche persone in grado di amare.

A lanciare un appello, è stata la volontaria Loredana dell’associazione UGDA Molise. La donna si è presa cura di lei sin dal momento del salvataggio e ancora oggi, ora che i ricordi brutti sono ormai lontani, continua a dimostrarle amore giorno dopo giorno.

L’appello per la cagnolina Babette

L’appello per la cagnolina Babette, la definisce come una cagnolina dolce, solitaria, fiera e alla ricerca di una bella sistemazione. Da quando è stata salvata, è sempre stata coccolata, quindi è anche alla continua ricerca di amore e sa come comportarsi perfettamente al guinzaglio.

Credit: Dogs – Adozioni UGDA Molise

Cercafamiglia!!!! Questa dolce regina fiera e solitaria di nome BABETTE cerca una bella sistemazione.. ottimale sarebbe soluzione di casa con giardino! Carattere dominante…adora stare sola…quindi è preferibile sia figlia unica! Chiede amore…una cuccia e tanto spazio a disposizione! È un cane giovane…di 4 anni circa! Sterilizzata e con regolare libretto sanitario! Va benissimo al guinzaglio! Verrà affidata previo controlli pre e post affido con firma dei moduli di adozione in tutto il centro e nord Italia.

Se qualcuno fosse interessato ad adottare questa cagnolina e a regalarle la sua seconda possibilità di vita, può farlo contattando il numero nell’appello pubblicato su Facebook.

Ancora una volta, vogliamo sottolineare il meraviglioso lavoro dei volontari. Queste figure vengono spesso sottovalutate, ma ogni giorno lottano per regalare una seconda possibilità di vita a tutti gli amici a quattro zampe bisognosi.