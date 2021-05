L’adorabile pastore tedesco che vedete nelle foto, si chiama Shadow ed è diventato famoso sul web, dopo che famiglia ha condiviso delle tenerissime foto. È diventata la mamma adottiva di una capretta pigmea.

Dal primo momento in cui la famiglia ha presentato l’animale alla cagnolina, questa ha iniziato a comportarsi come non aveva mai fatto prima. Come ogni mamma, ha iniziato a leccare la piccola capra per pulirla e a coccolarla per farla sentire al sicuro.

La famiglia crede che il suo comportamento sia dovuto al fatto che pochi giorni prima del dolce incontro, Shadow è stata sterilizzata dopo la sua ultima cucciolata. Ha cresciuto i suoi bambini, ma se ne è poi separata quando hanno trovato adozione.

Forse quella mancanza, l’ha portata ad adottare la capretta e a diventare quella figura materna di cui aveva tanto bisogno.

Anche la capretta ha accettato quello speciale rapporto, che si è instaurato sin dal primo momento ed ha iniziato a seguire la cagnolina e a farsi guidare nella sua nuova vita.

Il video di Shadow e della capretta

La famiglia ha voluto raccontare la storia sul web, per dimostrare che l’istinto di una madre va oltre ogni cosa e che un animale non guarda le differenze.

I cani sono animali molto protettivi e amano prendersi cura delle persone e anche di altri animali. I pastori tedeschi come Shadow, sono noti per essere incredibili cani da guardia, sono dolci e molto calmi. E adesso possiamo aggiungere che sono degli ottimi genitori per le caprette rimaste orfane! Per qualche ragione, la capra pensa che Shadow sia sua madre, e a Shadow piace la capra. Non possiamo chiedere di più!

In pochi giorni, le foto dei due animali si sono diffuse in tutto il mondo, intenerendo il cuore di migliaia di utenti!

Un ringraziamento alla famiglia, perché ha condiviso con tutti noi una bellissima storia. Abbiamo bisogno di vedere questi dolci momenti, in mezzo alle tante storie di abbandono e maltrattamenti!