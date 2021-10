I veterinari sono abituati ad affrontare situazioni strazianti ogni giorno, ma quello che è accaduto alla povera Baby Girl, è stato qualcosa di davvero terribile ed impensabile. La povera cagnolina è arrivata in una clinica veterinaria con gli occhi incollati con della super colla.

I medici davanti alla sua vista, sono rimasti scioccati ed hanno subito pensato che non ce l’avrebbe mai fatta. Qualche orribile persona l’aveva torturata e maltrattata e poi, come se non fosse sufficiente, aveva ben pensato di incollarle gli occhi e di lasciarla nel buio della sua sofferenza.

Fortunatamente, qualcuno l’ha trovata per strada e l’ha portata nella clinica veterinaria del posto. Perché fare del male ad un essere indifeso? Forse per divertimento? Nessuno è riuscito a rispondere a queste domande, ne a scoprire chi sia l’autore del terribile gesto.

I veterinari hanno fatto il possibile per fornirle tutte le cure di cui aveva bisogno. Quella persona che l’ha portata nella struttura medica, ha affermato di averla trovata e di non avere i soldi per aiutarla. Forse era proprio il suo proprietario, ma il team non aveva il tempo per indagare ed ha accettato di prendere in carico la sua situazione. In quel momento, la salute della povera cagnolina aveva la priorità.

La veterinaria Angie Thompson ha detto di non aver mai visto niente di simile:

Dovevano aver usato almeno un’intera bottiglia di super colla in base alla quantità presente sul suo viso. Le abbiamo fatto l’anestesia, perché sapevamo quanto sarebbe stato doloroso. Poi abbiamo passato circa un’ora usando olio minerale, per cercare di rimuovere più colla possibile.

Le condizioni di Baby Girl oggi

Oggi Baby Girl sta meglio. È tornata a vedere, anche se ha perso tutto il pelo intorno agli occhi. Ha ancora un lungo cammino davanti a se. Dovrà lavorare per riacquistare di nuovo la fiducia negli esseri umani, ma i volontari sono certi che presto sarà pronta per una nuova casa.

Nel frattempo, i soccorritori stanno lavorando con gli agenti locali per trovare il responsabile. Vogliono che la persona che ha ridotto la cucciola così, venga punita e denunciata per crudeltà sugli animali, perché azioni come questa sono inaccettabili.