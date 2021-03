Una bellissima notizia è stata resa pubblica nelle scorse ore. La piccola Bad Bunny, la bull dog incinta, è stata ritrovata. Dopo giorni di angoscia e disperazione, finalmente il suo amico umano può fare un sospiro di sollievo. La vicenda è diventata in fretta virale sui social e molti ne sono rimasti stupiti.

CREDIT: INSTAGRAM

Il tutto è iniziato lo scorso 3 marzo. Christian Rawlins era impegnato nel trasloco della sua abitazione. Per questo aveva chiesto ad una sua amica di tenere la cucciola.

La ragazza ha subito accettato, poiché lo faceva spesso e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. La cagnolina era felice di poter passare del tempo con la giovane.

Tuttavia, la donna è dovuta uscire per fare delle commissioni. Quando è rientrata a casa, si è resa conto che era accaduto qualcosa di drammatico.

CREDIT: INSTAGRAM

I ladri erano riusciti ad entrare nel suo appartamento ed insieme ad alcuni oggetti di valore, avevano portato via anche la cucciola.

La ragazza inizialmente credeva che Bad Bunny si fosse nascosta, ma dopo aver cercato ovunque, ha capito che in realtà era stata rapita. Ha avvisato in fretta Christian ed insieme hanno provato a cercarla per tutto il quartiere.

Il ritrovamento della piccola Bad Bunny

Della cucciola non c’erano tracce. Era sparita nel nulla e nessuno aveva informazioni. L’amico umano, disperato, ha anche deciso di offrire una ricompensa di 55 mila dollari, a chiunque lo avrebbe aiutato. La sua amica a quattro zampe, essendo incinta, doveva essere sottoposta ad un cesareo, altrimenti avrebbe perso la vita.

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Lo scorso 10 marzo, una donna ha visto Bad Bunny girare sola e spaesata per il suo quartiere. Quando si è avvicinata, ha scoperto che era proprio la cucciola scomparsa ed ha avvisato in fretta il suo amico umano.

CREDIT: INSTAGRAM

Nessuno sa cosa abbia vissuto in quei giorni lontano da casa, ma per fortuna ora non è più in pericolo. Al momento è ricoverata nella clinica veterinaria e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. A breve potrà anche dare alla luce i suoi cuccioli.