Una donna è riuscita a riabbracciare Rocky, il suo cane scomparso tre anni prima, ma i volontari sono stati costretti ad informarla della sua grave situazione di salute. Non ha molto tempo a disposizione per vivere.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio straziante, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tutti si augurano che il cucciolo possa sentirsi di nuovo amato e protetto, prima di andare via da questo mondo per sempre.

Il dramma di questa famiglia è iniziato circa 3 anni fa. Rocky all’epoca dei fatti aveva circa 12 anni, un’età già molto avanzata. Era in casa e la sua amica umana lo aveva fatto uscire nel giardino per fare i suoi bisogni.

Ad un certo punto, era uscita a controllare e proprio in quel momento, si era resa conto di ciò che era appena avvenuto. Purtroppo il suo amato cagnolino era scomparso nel nulla. Tuttavia non è mai riuscita a capire come sia riuscito a fuggire.

CREDIT: FACEBOOK

La signora disperata, ha provato a cercarlo per il quartiere sin da subito. Inoltre, con l’aiuto di alcuni familiari, ha appeso dei volantini per tutta la città ed ha anche pubblicato diversi appelli sul social.

Tutti erano molto spaventati, poiché Rocky non era in buone condizioni di salute ed era anche molto anziano. Avevano il terrore che gli sarebbe potuto accadere qualcosa di brutto. Purtroppo non hanno mai avuto sue notizie.

La riunione di Rocky con la sua amica umana

CREDIT: FACEBOOK

La donna esattamente tre anni dopo, quando aveva ormai perso ogni speranza, stava passando del tempo su Facebook. Ad un certo punto scorrendo la home, ha trovato un post di un rifugio locale, in cui parlavano di un cane trovato in strada e che era in gravi condizioni.

Sin da subito ha capito che si trattava del suo amato Rocky ed infatti ha chiamato i ragazzi, per avvisarli di controllare il microchip. È proprio a quel punto che lo staff ha scoperto tutta la verità. Quel cucciolo era scomparso ed aveva una famiglia che lo stava cercando. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’amica umana è andata in fretta in quel posto, per poterlo riabbracciare. Tuttavia dopo la commovente riunione, i volontari l’hanno avvisata della grave situazione di salute del cane. Purtroppo ha un cancro molto aggressivo ed ha problemi alla vista. Nessuno sa quanto gli resti da vivere, ma siamo sicuri che i suoi amici umani faranno il possibile per donargli i migliori ultimi anni della sua vita.