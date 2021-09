Solo poco tempo fa è avvenuta una vicenda davvero straziante, che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. La protagonista è una mamma cane, chiamata Bailey, che nonostante le avessero sparato, ha continuato a proteggere i suoi cuccioli.

CREDIT: INSTAGRAM

Un episodio che ha dell’incredibile e che ancora una volta ci dimostra che l’amore di una madre, non conosce limiti. Farebbero di tutto per proteggere i loro piccoli, anche a costo di soffrire il peggior dolore del mondo.

Una storia che tutti dovrebbero conoscere. La cagnolina, dopo l’abbandono della sua famiglia umana, ha vissuto da randagia per le strade della città.

Non ha mai incontrato degli esseri umani amorevoli nei suoi confronti. Quando è arrivato il momento del parto, ha deciso di far nascere i suoi cuccioli in un posto sicuro, affinché potesse proteggerli.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Qualche persona malvagia, vedendola in giro alla ricerca disperata di cibo, ha deciso di spararle alle zampe posteriori.

Bailey a quel punto non poteva più camminare, ma l’unica cosa che avrebbe continuato a fare anche fino alla morte, era proteggere i suoi piccoli a quattro zampe. Infatti è rimasta al loro fianco per tutto il tempo, nonostante il dolore atroce che stava provando.

Il salvataggio di Bailey e dei suoi cuccioli

Un volontario è passato in quella zona per sbaglio e quando si è reso conto della grave situazione, ha allertato in fretta i suoi colleghi. Tutti insieme hanno fatto il possibile per aiutare la piccola a quattro zampe.

Bailey in un primo momento si è mostrata protettiva nei confronti dei suoi figli, ma quando ha capito che quelle persone erano lì solo per aiutarli, li ha lasciati fare.

CREDIT: INSTAGRAM

Adesso tutti i cuccioli hanno trovato delle famiglie amorevoli, disposti ad adottarli. Anche la mamma ha trovato dei nuovi amici umani e tutti sono al settimo cielo per questo lieto fine. Questo perché nonostante tutto, ha capito che non esiste solo la cattiveria umana.