Una storia commovente che arriva dall’Ecuador e che vede come protagonista una cagnolina di nome Bumer. Maria Isabel Benites Chamba si è spenta all’età di 95 anni. La famiglia si è riunita per darle un ultimo saluto e insieme a tutte quelle persone che l’hanno amata in vita e che la ameranno per sempre, c’era qualcuno di speciale.

Credit: Funeraria y Sala de Velaciones ” Santa Rosa” – Facebook

Bumer, la sua fedele amica a quattro zampe, ha partecipato a tutta la funzione funebre e si è rifiutata di allontanarsi dalla bara. D’altronde lo aveva sempre fatto, per tutta la sua vita. Era la sua mamma umana, che l’aveva cresciuta e che ogni giorno si era presa cura di lei.

Ho potuto vedere la lealtà e l’affetto che può esistere tra un essere umano il suo cane.

Queste le parole di un portavoce dell’agenzia di pompe funebri.

Credit: Funeraria y Sala de Velaciones ” Santa Rosa” – Facebook

Al termine della cerimonia, tutti i presenti hanno formato un corteo per seguire la bara fino al cimitero. E ovviamente la cagnolina era la prima. Sul web è stato pubblicato un video, che come potrete già immaginare, si è diffuso in ogni parte del mondo, lasciando commozione e amore nel cuore di migliaia di persone. Eccolo qui:

Ha fatto il giro del carro funebre prima di saltare a bordo come per dire: ‘Voglio andare a salutare mia madre’. Davvero un grande esempio di lealtà.

Credit: Funeraria y Sala de Velaciones ” Santa Rosa” – Facebook

La cucciola aveva il cuore spezzato e aveva capito di dover salutare la sua mamma per l’ultima volta. Fortunatamente, la famiglia si è fatta avanti per prendersi cura di Bumer e forse con il trascorrere del tempo, il suo cuore spezzato inizierà a guarire.

Non è la prima volta che un amico a quattro zampe ci dimostra il vero significato della parola amore e il fatto che i nostri amici pelosi continuano ad amarci e ad esserci fedeli anche dopo la morte.