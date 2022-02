Il video di un cane e una bambina è diventato virale sui social. La piccola ha cercato di proteggere il suo amico a quattro zampe, con le sue manine, dai fuochi d’artificio.

Sappiamo quanto gli animali siano spaventati dai botti. Fuggono via, piangono e alcuni, i più deboli e anziani, possono anche morire d’infarto.

Da sempre gli amanti degli animali cercando di sensibilizzare quante più persone possibili, soprattutto vicino alle festività.

Questa bambina piccola è stata ripresa per le strade della Cina mentre cercava di proteggere e rassicurare il suo cane, terrorizzato da ciò che stava accadendo per strada.

A soli quattro anni, la piccola è riuscita a capire lo stato d’animo del suo amico peloso e con le sue manine gli ha coperto le orecchie.

I bambini sono molto più sensibili ed empatici nei confronti degli animali, rispetto agli adulti. I fuochi d’artificio stavano terrorizzando il suo migliore amico, così la bambina di soli 4 anni ha capito che doveva subito fare qualcosa per farlo sentire meglio.

Il video del cane e della bambina

Le sue immagini sono state diffuse sui social network e, come potrete immaginare, in poco tempo hanno fatto il giro del mondo. Sono diventate il simbolo dell’amore e del rispetto per gli amici a quattro zampe.

Abbiamo bisogno dell’esempio di questa bambina per ispirare tutti a prendersi cura degli animali con l’amore e la protezione che meritano.

I fuochi d’artificio sono un pericolo vero e proprio per tutti gli animali, che siano domestici come cani e gatti o selvatici.

Tutti noi dovremmo specchiarci a questa bambina e fare tesoro dell’importantissima lezione che ci ha lasciato.

I bambini hanno un cuore puro, che non conosce cattiveria, proprio come quello degli amici animali. Un cuore vero, sincero e pieno d’amore.

Siamo certi che grazie all’amorevole gesto della piccola, quel cane si sia sentito al sicuro e protetto.