Un episodio straziante è avvenuto la scorsa settimana in Galles. Una cagnolina chiamata Cadi, purtroppo è morta dopo che hanno iniziato a sparare i fuochi d’artificio vicino la sua abitazione. Quando i suoi amici umani lo hanno scoperto, era ormai troppo tardi.

Una notizia terribile che si è diffusa molto velocemente. In tanti ora chiedono che sia fatta giustizia, poiché cose del genere possono essere evitate.

La piccola Cadi, era un cocker spaniel di 5 anni, che è stata adottata dal suo amico umano Garry Hamilton molto tempo fa. Tra i due sin da subito è nato un legame speciale.

Il ragazzo amava portare la piccolina a fare lunghe passeggiate e passavano molto tempo insieme. La cucciola ovviamente era affezionata a tutta la sua famiglia umana e faceva il possibile per farli sentire amati.

Il dramma è avvenuto lo scorso 5 novembre. In quella giornata, nella città di Cardiff, in Galles, è la Bonfire Night, una festa che tutti aspettano con molta ansia. Come in ogni occasione simile., le persone non vedono l’ora di poter vedere i fuochi d’artificio.

Garry mentre era nella sua abitazione, visto che sembrava essere tutto tranquillo, ha deciso di far uscire la cucciola nel giardino per fare la sua solita passeggiata. Tutto sembrava essere abbastanza silenzioso.

Il tragico decesso della piccola Cadi

La tragedia è avvenuta pochi minuti dopo. Mentre la piccola era impegnata a fare i suoi bisogni, hanno iniziato a sparare e quando l’amico umano se ne è reso conto, era ormai troppo tardi.

Garry è subito uscito per vedere le sue condizioni, ma nel momento in cui è arrivato fuori, Cadi era già riuscita a fuggire, spaventata. Ha provato a cercarla, ma i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

L’amico umano solo poche ore dopo ha ricevuto la telefonata che gli ha spezzato il cuore. La sua cucciola per la paura si era gettata su una macchina in corsa ed era stata investita. Purtroppo però, all’arrivo nella clinica veterinaria, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I traumi riportati per lei sono risultati essere troppo gravi.