La clip virale della bambina che entra nella stanza per dare il bacio della buonanotte alla mamma cane

Solo pochi giorni fa sul web è stato reso pubblico un video che è diventato presto virale e che ha commosso migliaia di persone. La protagonista è una bambina, che si è intrufolata nella stanza per dare il bacio della buonanotte alla mamma cane che stava allattando i suoi piccolini.

CREDIT: PEXEL

Far crescere i bambini con l’amore di un animale, è qualcosa di speciale. Questo perché possono aiutarli ad essere più sensibili, ma anche ad essere più sicuri di se stessi.

Tante persone amano far crescere i loro figli insieme ad un amico a quattro zampe, poiché possono instaurare dei legami unici. Vederli giocare insieme è davvero bellissimo.

Solo pochi giorni fa una famiglia ha deciso di pubblicare un video sul web, che è diventato virale in poco tempo. Tante persone sono rimaste stupite nel vedere la dolcezza della piccolina, nei confronti del cane.

CREDIT: YOUTUBE

Tutto è iniziato in piena notte. La mamma credeva che la figlia fosse andata a dormire ed infatti anche lei era andata a letto. Solo la mattina seguente la donna ha fatto la scoperta davvero incredibile. Doveva farla vedere a tutti.

Quando ha riguardato i video della telecamera di sorveglianza, ha scoperto che in realtà la bimba prima di andare a letto, doveva dare la buonanotte alla sua amata amica a quattro zampe. Era un’abitudine per loro.

La clip virale della mamma e cane e della bambina

CREDIT: YOUTUBE

La bambina in piena notte, si è intrufolata nella stanza. La mamma inizialmente non riusciva a capire il motivo, ma quando è andata avanti con le immagini, ha scoperto che in realtà voleva solo dare un bacio alla cucciola.

La cagnolina era su un letto e stava allattando i cuccioli venuti al mondo poche ore prima. Però era felice di vedere la sua amata amica umana. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip, ovviamente, ha ricevuto tanto successo sul web ed in tanti nel vederla, ne sono rimasti stupiti. Vedere il legame che un cane ed un bambino possono instaurare, è qualcosa di unico e speciale!