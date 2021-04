La protagonista della storia di oggi, è una mamma cane di nome Suzie. Per tutta la sua vita, è stata trascurata da quelle persone che avrebbero invece dovuto amarla e proteggerla e, alla fine, si è ritrovata rinchiusa in un box del rifugio.

Credit: Save a Hound

Ogni possibile adottante che entrava nel rifugio per scegliere un cane, preferiva sempre un cucciolo senza problemi ad un animale come Suzie, trascurato e debole. I cani come lei, trascorrono tutta la vita nei canili, finché non arriva il giorno della loro morte. Fortunatamente, questa mamma cane ha avuto un destino diverso, grazie ad un piccolo angelo che ha saputo guardare oltre l’apparenza.

Un giorno, una bellissima bambina è entrata nel rifugio e quando ha visto la cagnolina, si è fermata a fissarla e a sorriderle. Suzie ricambiava il suo sguardo un po’ confusa. Davvero qualcuno si stava interessando proprio a lei?

Credit: Save a Hound

Il loro incontro è stato davvero commovente, tanto che abbiamo deciso di riprenderlo in un video. La bambina si è accovacciata davanti al box della cagnolina. Ha allungato la mano sul vetro ed ha iniziato a sorriderle. La piccola riusciva a vedere la sua sofferenza e tutto quell’amore che aveva da dare. Se il video dell’adozione di questo cane non vi commuove, allora in voi c’è qualcosa che non va.

L’adozione speciale di Suzie

La famiglia si è commossa nel guardare la piccina instaurare un legame così profondo con un cane. Tanto che hanno deciso di farle conoscere meglio. Oggi sono passate settimane dal giorno dell’adozione e Suzie non si stacca mai dalla sua nuova sorellina umana. Grazie a lei ha imparato cosa voglia dire la parola amore e il calore di avere una casa e delle persone che si prendono quotidianamente cura di lei!

Credit: Save a Hound

Questa storia ci insegna che non bisogna mai fermarsi davanti all’apparenza, perché un cane adulto è in grado di dare lo stesso amore di un cucciolo!